Нападающий «Локомотива» Сурин приступил к тренировкам на льду после травмы

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин вернулся к тренировкам на льду после травмы, сообщает пресс‑служба клуба. Ранее появилась информация, что хоккеист сломал руку в домашнем матче с «Авангардом» (0:3) 20 декабря.

В нынешнем сезоне 19‑летний Сурин провёл 39 встречи, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+19». Всего на счету Егора 102 матча в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив» и 48 (25+23) очков.

На данный момент ярославский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Боба Хартли набрала 61 очко в 45 матчах.