«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в Омске

Сегодня, 13 января, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:3.

На седьмой минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин забил первый гол. На 21-й минуте нападающий Девин Броссо удвоил преимущество уфимцев. На 30-й минуте защитник Максим Лажуа сократил отставание «Авангарда». На 39-й минуте форвард Джек Родевальд забросил третью шайбу в ворота омичей.

На 46-й минуте нападающий Шелдон Ремпал забил четвёртый гол гостей. На 51-й минуте форвард Михаил Котляревский отыграл одну шайбу хозяев. На 59-й минуте нападающий Наиль Якупов сократил отставание «Авангарда», установив окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала первой над омским клубом в текущем сезоне. Ранее команды провели два матча, в первом уфимцы проиграли в овертайме со счётом 2:3, а во втором — 2:5.