Авангард – Салават Юлаев, результат матча 13 января 2026 года, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в Омске
Сегодня, 13 января, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

На седьмой минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин забил первый гол. На 21-й минуте нападающий Девин Броссо удвоил преимущество уфимцев. На 30-й минуте защитник Максим Лажуа сократил отставание «Авангарда». На 39-й минуте форвард Джек Родевальд забросил третью шайбу в ворота омичей.

На 46-й минуте нападающий Шелдон Ремпал забил четвёртый гол гостей. На 51-й минуте форвард Михаил Котляревский отыграл одну шайбу хозяев. На 59-й минуте нападающий Наиль Якупов сократил отставание «Авангарда», установив окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала первой над омским клубом в текущем сезоне. Ранее команды провели два матча, в первом уфимцы проиграли в овертайме со счётом 2:3, а во втором — 2:5.

