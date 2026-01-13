Нападающий «Сан-Хосе» Селебрини оценил свои шансы на «Харт Трофи»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини ответил, можно ли его рассматривать в числе претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона наряду с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

«Есть два парня, которые, по сути, борются друг с другом и, очевидно, проводят отличные сезоны. Маккиннон со своей результативностью и тем, чего он добился, и Макдэвид, так что на самом деле не имеет значения, есть я в этом списке или нет. Думаю, что эти двое — лучшие в мире», — приводит слова Селебрини журналист Кёртис Пашелка в социальной сети X.