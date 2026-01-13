Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сан-Хосе» Селебрини оценил свои шансы на «Харт Трофи»

Нападающий «Сан-Хосе» Селебрини оценил свои шансы на «Харт Трофи»
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини ответил, можно ли его рассматривать в числе претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона наряду с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

«Есть два парня, которые, по сути, борются друг с другом и, очевидно, проводят отличные сезоны. Маккиннон со своей результативностью и тем, чего он добился, и Макдэвид, так что на самом деле не имеет значения, есть я в этом списке или нет. Думаю, что эти двое — лучшие в мире», — приводит слова Селебрини журналист Кёртис Пашелка в социальной сети X.

Материалы по теме
Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, Кучеров — пятый
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android