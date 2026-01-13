«Питтсбург» продлил контракт с нападающим Лизоттом на три года

Нападающий Блейк Лизотт подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на три года с кэпхитом $ 2,25 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.

После этого сезона хоккеист мог стать неограниченным свободным агентом.

Лизотт проводит свой седьмой сезон в НХЛ и второй в составе «Питтсбурга». Всего на счету Блейка 414 игр в регулярных чемпионатах и 136 (53+83) очков. Также нападающий сыграл 15 матчей плей-офф в составе «Лос-Анджелес Кингз», набрав 2 (1+1) очка.