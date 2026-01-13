«Его хоккейный интеллект на очень высоком уровне». Сафронов — о 1000 очков Шипачёва

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о достижении нападающим минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым отметки в 1000 очков в КХЛ.

«Классно, что Вадим Шипачёв добился такого успеха. Я играл против него, он уже тогда был состоявшимся хоккеистом. Шипачёв настолько стабилен столько лет. Его хоккейный интеллект на очень высоком уровне. Он не выделяется каким-то катанием, техникой или броском. Но то, как он видит площадку, партнёров. Его пас, который едет вразрез с подкидной на пустые», – приводит слова Сафронова Vprognoze.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 1000 очков за 1102 встречи — забил 314 голов и отдал 686 результативных передач.