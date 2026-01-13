Форвард «Нью-Джерси» Хьюз: получил массу удовольствия, наблюдая за игрой «Миннесоты»
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз после победы над «Миннесотой Уайлд» (5:2) заявил, что ему забавно наблюдать за игрой своего старшего брата, защитника «дикарей» Куинна Хьюза.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хишир) – 10:07 1:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 33:41 1:2 Палат (Хишир, Хэмилтон) – 39:52 1:3 Братт (Хэмилтон, Хьюз) – 47:28 1:4 Братт (Хэмилтон, Диллон) – 47:49 1:5 Палат (Мерсер) – 49:39 2:5 Фолиньо (Бродин, Хиностроза) – 59:41 (pp)
«Думаю, что пока это ему отлично подходит. Имею в виду, что у него есть отличные игроки, с которыми он может играть. Забавно наблюдать, как он играет с Болди, Капризовым и Фэйбером.
Просто наблюдая за игрой «Миннесоты» со стороны, я получил массу удовольствия. Никогда не смотрел их игру. Честно говоря, за всю свою карьеру, кажется, ни разу не наблюдал за ними, так что сейчас я настроился и смотрю все их игры, и наблюдать за ними забавно», — приводит слова Хьюза журналист Майкл Руссо в социальной сети Х.
