Форвард «Нью-Джерси» Хьюз: получил массу удовольствия, наблюдая за игрой «Миннесоты»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз после победы над «Миннесотой Уайлд» (5:2) заявил, что ему забавно наблюдать за игрой своего старшего брата, защитника «дикарей» Куинна Хьюза.

«Думаю, что пока это ему отлично подходит. Имею в виду, что у него есть отличные игроки, с которыми он может играть. Забавно наблюдать, как он играет с Болди, Капризовым и Фэйбером.

Просто наблюдая за игрой «Миннесоты» со стороны, я получил массу удовольствия. Никогда не смотрел их игру. Честно говоря, за всю свою карьеру, кажется, ни разу не наблюдал за ними, так что сейчас я настроился и смотрю все их игры, и наблюдать за ними забавно», — приводит слова Хьюза журналист Майкл Руссо в социальной сети Х.