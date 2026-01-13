«Взять два очка в Омске — геройский поступок». Виктор Козлов — о победе «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Важная победа. Взять два очка в Омске – геройский поступок, тем более в нашей ситуации, когда много больных. Ребята проявили характер, здорово сыграли в обороне и смогли реализовать свои моменты. «Авангард» — достаточно удобный соперник для «Салавата»? Против такого соперника никому не удобно играть, это хорошо укомплектованная команда с большим количеством мастеров, плюс в Омске всегда тяжело играть», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.