«У «Салавата» нет другого выхода». Виктор Козлов — о 18-м подряд матче вратаря Вязового

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Авангардом» (4:3) высказался о 18-м подряд матче вратаря уфимской команды Семёна Вязового.

«В концовке смогли выстоять, все ребята здорово сыграли, отлично действовал Семён Вязовой. Да, есть опасения, что Вязовой «наестся», он сегодня сыграл 18-й матч подряд, но пока у нас нет другого выхода. Нам очень нужны очки и победы, поэтому он играет», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне 22-летний голкипер провёл 33 матча, в 16 из которых одержал победу при надёжности 2,20 и 92,9% отражённых бросков.