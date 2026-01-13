Скидки
«У «Салавата» нет другого выхода». Виктор Козлов — о 18-м подряд матче вратаря Вязового

«У «Салавата» нет другого выхода». Виктор Козлов — о 18-м подряд матче вратаря Вязового
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Авангардом» (4:3) высказался о 18-м подряд матче вратаря уфимской команды Семёна Вязового.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

«В концовке смогли выстоять, все ребята здорово сыграли, отлично действовал Семён Вязовой. Да, есть опасения, что Вязовой «наестся», он сегодня сыграл 18-й матч подряд, но пока у нас нет другого выхода. Нам очень нужны очки и победы, поэтому он играет», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне 22-летний голкипер провёл 33 матча, в 16 из которых одержал победу при надёжности 2,20 и 92,9% отражённых бросков.

