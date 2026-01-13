Виктор Козлов: в «Салавате» вирус какой-то пошёл. Евгений Кузнецов температурил пару дней

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Авангардом» (4:3) рассказал, что в стане уфимцев пошёл вирус. Специалист отметил, что перед игрой приболел капитан команды Григорий Панин, а нападающий Евгений Кузнецов был несколько дней с температурой.

«Панин приболел перед игрой, какой-то вирус у нас пошёл, Евгений Кузнецов вот температурил несколько дней. Так что повторюсь: в нашей ситуации взять два очка в Омске – героизм», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками в 45 матчах.