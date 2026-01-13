Скидки
Хоккей

Виктор Козлов: в «Салавате» вирус какой-то пошёл. Евгений Кузнецов температурил пару дней

Виктор Козлов: в «Салавате» вирус какой-то пошёл. Евгений Кузнецов температурил пару дней
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Авангардом» (4:3) рассказал, что в стане уфимцев пошёл вирус. Специалист отметил, что перед игрой приболел капитан команды Григорий Панин, а нападающий Евгений Кузнецов был несколько дней с температурой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

«Панин приболел перед игрой, какой-то вирус у нас пошёл, Евгений Кузнецов вот температурил несколько дней. Так что повторюсь: в нашей ситуации взять два очка в Омске – героизм», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками в 45 матчах.

«У «Салавата» нет другого выхода». Виктор Козлов — о 18-м подряд матче вратаря Вязового
