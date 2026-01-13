«Чего оценивать? Плохая игра». Капитан «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Да чего игру оценивать, проиграли, плохая игра. Много результативных ошибок с нашей стороны, много бросков у нас, но по качеству бросков, по игре перед воротами – точно не лучшая наша игра. Вдохновляет ли концовка? Да, пацаны не сдавались, все играли до конца. Здорово, что отличились в формате «6 на 5», забили те, кто не каждую игру выходит в такой расстановке, для команды это большой плюс.

Не сказал бы, что «Салават» — неудобный соперник для нас. Матчи, которые мы проигрываем, начинаются с нас. Да, Уфа здорово сыграла, но если бы мы показали нашу лучшую игру, то выиграли бы", — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.