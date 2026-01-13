Скидки
Северсталь – Сибирь, результат матча 13 января 2026 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» упустила преимущество в две шайбы и проиграла «Сибири» в концовке матча
Комментарии

Сегодня, 13 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аймурзин (Чебыкин, Ильин) – 01:19 (5x4)     2:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 20:31 (5x5)     2:1 Абрамов – 24:24 (5x5)     2:2 Пьянов (Неколенко, Абрамов) – 51:15 (5x4)     2:3 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:22 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Северстали» Данил Аймурзин забил первый гол. На 21-й минуте форвард Данил Веряев удвоил преимущество череповчан. На 25-й минуте нападающий Михаил Абрамов сократил отставание «Сибири». На 52-й минуте форвард новосибирцев Валентин Пьянов сравнял счёт. За 38 секунд до конца основного времени Михаил Абрамов вывел гостей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 46 матчей, в которых набрала 61 очков, клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком после 46 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
