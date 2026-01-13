«Северсталь» упустила преимущество в две шайбы и проиграла «Сибири» в концовке матча

Сегодня, 13 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 3:2.

На второй минуте нападающий «Северстали» Данил Аймурзин забил первый гол. На 21-й минуте форвард Данил Веряев удвоил преимущество череповчан. На 25-й минуте нападающий Михаил Абрамов сократил отставание «Сибири». На 52-й минуте форвард новосибирцев Валентин Пьянов сравнял счёт. За 38 секунд до конца основного времени Михаил Абрамов вывел гостей вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 46 матчей, в которых набрала 61 очков, клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком после 46 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.