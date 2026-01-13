Скидки
Буше — о поражении от «Салавата»: у «Авангарда» 46 бросков в створ, но не хватало остроты

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4) и заявил, что его команде не хватило остроты в завершении атак.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

«У нас сегодня было 46 бросков в створ, у соперника 20, при этом у нас не хватало именно остроты в завершении. Лучшими игроками матча были их вратарь и Шелдон Ремпал, то есть их топовые хоккеисты показали себя лучше, чем наши лидеры. Конечно, две шайбы в наши ворота залетели тогда, когда этого не должно было произойти, мы не должны были это допускать.

Слабая реализация? Тут вопрос не в креативе. Креатив нужен тогда, когда надо создавать моменты, а с количеством моментов у нас сегодня не было проблем. Проблемы именно в завершении. Опять же, нужно понимать, что мы встречались с серьёзным соперником, который в огне. Они подписали Ремпала и Евгения Кузнецова, они отлично действуют в большинстве и практически не пропускают в меньшинстве. Но главная наша проблема из матча в матч в расстановке «5 на 5» заключается в том, что пытаемся где-то покрасоваться, сыграть поизящнее, а так не работает, когда встречаешься с классными вратарями», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

