Буше — о поражении от «Салавата»: у «Авангарда» 46 бросков в створ, но не хватало остроты

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4) и заявил, что его команде не хватило остроты в завершении атак.
«У нас сегодня было 46 бросков в створ, у соперника 20, при этом у нас не хватало именно остроты в завершении. Лучшими игроками матча были их вратарь и Шелдон Ремпал, то есть их топовые хоккеисты показали себя лучше, чем наши лидеры. Конечно, две шайбы в наши ворота залетели тогда, когда этого не должно было произойти, мы не должны были это допускать.
Слабая реализация? Тут вопрос не в креативе. Креатив нужен тогда, когда надо создавать моменты, а с количеством моментов у нас сегодня не было проблем. Проблемы именно в завершении. Опять же, нужно понимать, что мы встречались с серьёзным соперником, который в огне. Они подписали Ремпала и Евгения Кузнецова, они отлично действуют в большинстве и практически не пропускают в меньшинстве. Но главная наша проблема из матча в матч в расстановке «5 на 5» заключается в том, что пытаемся где-то покрасоваться, сыграть поизящнее, а так не работает, когда встречаешься с классными вратарями», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 января 2026
