«Ак Барс» всухую проиграл «Нефтехимику» в Казани

Сегодня, 13 января, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

На 15-й минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 59-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество нижнекамцев, установив окончательный счёт — 2:0.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 60 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 49 очками после 46 встреч располагается на пятой строчке Востока.