Ак Барс – Нефтехимик, результат матча 13 января 2026 года, счет 0:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» всухую проиграл «Нефтехимику» в Казани
Комментарии

Сегодня, 13 января, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Хоружев) – 14:50 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Дергачёв, Николишин) – 58:48 (en)    

На 15-й минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 59-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество нижнекамцев, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 60 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 49 очками после 46 встреч располагается на пятой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
