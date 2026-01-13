Скидки
Хоккей

«Мы не рассказываем сказки. Мы играем в хоккей». «Шанхай» анонсировал матч со СКА

Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала видеоролик, анонсирующий предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Встреча состоится 14 января в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе китайского клуба «СКА Арене» и начнётся в 19:30 мск.

14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
На видео юный болельщик армейцев сидит в своей комнате и смотрит промо-ролик СКА в стиле древнерусской битвы про Невских богатырей и вздыхает. После чего на экране появляется мультик, стилизованный под аниме, в котором драконы вступают в бой с конями. Потом мальчик резко оказывается на стадионе, но уже в свитере «Шанхайских Драконов».

«Мы не рассказываем сказки. Мы играем в хоккей», — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Шанхай» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера — источник
