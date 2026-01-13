«Мы не рассказываем сказки. Мы играем в хоккей». «Шанхай» анонсировал матч со СКА

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала видеоролик, анонсирующий предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Встреча состоится 14 января в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе китайского клуба «СКА Арене» и начнётся в 19:30 мск.

На видео юный болельщик армейцев сидит в своей комнате и смотрит промо-ролик СКА в стиле древнерусской битвы про Невских богатырей и вздыхает. После чего на экране появляется мультик, стилизованный под аниме, в котором драконы вступают в бой с конями. Потом мальчик резко оказывается на стадионе, но уже в свитере «Шанхайских Драконов».

«Мы не рассказываем сказки. Мы играем в хоккей», — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.