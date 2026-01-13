Защитник «Монреаля» Мэтисон рассказал, в чём Демидов похож на Кросби

Защитник «Монреаль Канадиенс» Майк Мэтисон поделился мнением об игре российского нападающего команды Ивана Демидова.

– Думаю, он один из тех парней, которые, как это ни странно звучит, умеют вести шайбу, даже не глядя на неё, и таких, с кем я играл, очень мало.

– Кто ещё?

– Безусловно, Сидни Кросби, – приводит слова Мэтисона Sportsnet.

В нынешнем сезоне 20-летний Демидов провёл 46 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами при показателе полезности «+9».

На данный момент «Монреаль» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками после 46 матчей.