Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Ак Барсом» в Казани

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Тяжёлая для нас была игра, мощный соперник, уверенный в себе, габаритный, много атакует, но наши ребята настроились дать бой, играли на победу. Друг другу помогали, здорово сыграл наш вратарь.

Мы идём от игры к игре, каждую пытаемся выиграть. Даже когда были поражения, команда играла неплохо, просто не получалось реализовывать моменты. Потихоньку коллектив матереет, появляется уверенность, и мы видим результат», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.