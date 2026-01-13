Скидки
Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Ак Барсом» в Казани

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Хоружев) – 14:50 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Дергачёв, Николишин) – 58:48 (en)    

«Тяжёлая для нас была игра, мощный соперник, уверенный в себе, габаритный, много атакует, но наши ребята настроились дать бой, играли на победу. Друг другу помогали, здорово сыграл наш вратарь.

Мы идём от игры к игре, каждую пытаемся выиграть. Даже когда были поражения, команда играла неплохо, просто не получалось реализовывать моменты. Потихоньку коллектив матереет, появляется уверенность, и мы видим результат», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

