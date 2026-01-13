Гришин: не было такого, что мы специально играли от обороны, хочется большого счёта

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (2:0).

«Сложно играть с «Ак Барсом», они знают, что делают. Много прессингуют, давят, сложно из-под этого прессинга выйти. Первый период с нашей стороны был более созидательный, второй уже сложно, дальняя скамейка, хорошая команда давит прессингует. Понятно, когда проигрываем 0:3, а потом выигрываем 4:3 – это здорово, обыграть 7:5 – это здорово. Зрителям такое нравится, когда матч зрелищный, но и такие победы, как сегодня, важны, когда надо потерпеть, напрячься.

Конечно, хочется большого счёта, может быть, кто-то и готовится к плей-офф, перестраивается, но когда игроки захотели, упёрлись и самоотверженно всё перекрывают – тут ничего не сделать, в плей-офф эта самоотверженность как раз и проявляется. А что смогут создать впереди, тут уже как получится, где-то лучше, где-то хуже.

Не было такого, что мы специально от обороны играли, тоже хотели больше в атаке, но противник мощный, заставлял нас обороняться», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.