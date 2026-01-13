Скидки
Вадиму Шипачёву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ

Вадиму Шипачёву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв получил перстень за 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге. 38-летний форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:1) и установил уникальное достижение в КХЛ.

«Не просто украшение! Это символ великого хоккейного пути. За плечами у Вадима Шипачёва более 1000 матчей в КХЛ, а теперь и 1000 очков. Всё величие нашего мастера отражает этот перстень – такой же многогранный, мощный и уникальный», — говорится в телеграм-канале белорусского клуба.

На перстне изображён номер игрока 87, указан сезон и нанесена надпись: 1000 points (1000 очков).

Фото: ХК «Динамо» Минск

Фото: ХК «Динамо» Минск

