Гатиятулин — о Биро: нужно разбирать не персональную ответственность, а как играет команда

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Нефтехимика» (0:2) высказался об игре нападающего казанской команды Брэндона Биро.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Хоружев) – 14:50 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Дергачёв, Николишин) – 58:48 (en)    

«Понимали, что будет сложный матч. Четыре продолжительные паузы за полтора месяца – учитывали этот фактор, но в завершающей стадии он сказывался.

Брэндон Биро? Нужно не персональную ответственность разбирать, а как играет команда, как тренировочный процесс складывается. Мы указываем на ошибки, смотрим, какие моменты нужно проработать, этот процесс продолжается, будем разбирать и отрабатывать различные нюансы игры через тренировки», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

