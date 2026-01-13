Гатиятулин — о Биро: нужно разбирать не персональную ответственность, а как играет команда

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Нефтехимика» (0:2) высказался об игре нападающего казанской команды Брэндона Биро.

«Понимали, что будет сложный матч. Четыре продолжительные паузы за полтора месяца – учитывали этот фактор, но в завершающей стадии он сказывался.

Брэндон Биро? Нужно не персональную ответственность разбирать, а как играет команда, как тренировочный процесс складывается. Мы указываем на ошибки, смотрим, какие моменты нужно проработать, этот процесс продолжается, будем разбирать и отрабатывать различные нюансы игры через тренировки», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.