Тренер «Нефтехимика» Гришин прокомментировал первый в карьере «сухарь» Озолина

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру голкипера команды Ярослава Озолина в матче с «Ак Барсом» (2:0). Вратарь впервые сыграл «на ноль» в карьере.

«Долганов большую часть игр забирает на себя, претензий к нему нет. Он начал сезон не очень уверенно, мы проигрывали с ним, но обстоятельства сложились так, что сейчас вся надежда на него. Озолин здорово себя проявляет, мы очень за него рады. У него растёт уверенность в себе – это важное качество для вратаря, и он её приобретает.

Сейчас на рынке нет такого уровня вратаря, который нас бы устраивал, поэтому ждём, когда Филипп восстановится, нам нравится и как Ярослав проявляет себя, если нужно заменить, а в будущем, возможно, более поровну играть, чтобы нагрузка на голкиперов снималась. Так что такой цели, что мы ищем вратаря, нет», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.