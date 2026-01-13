Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался об обмене Данила Юртайкина на Матвея Заседу

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал обмен нападающими с «Амуром». В Хабаровск отправился Данил Юртайкин, а в нижнекамский клуб перешёл Матвей Заседа.

«Обмен Данила Юртайкина мы проводили с определённой целью, нам нужен бросающий игрок на большинство, оно в последнее время у нас хромает, мы хорошо начали сезон, но потом что-то нарушилось, с этой целью смотрели, пробовали, нужен был игрок, нацеленный на бросок.

Не было такого, что именно Юртайкина хотели менять, но «Амур» был в нём заинтересован, а Матвея Заседу мы знаем давно, наш тренерский штаб уже с ним работал, мы знаем его лучшие качества. Хотелось бы ещё одного агрессивного нападающего, способного затащить шайбу в зону, создать момент. В этом направлении работаем, но очень трудно такого игрока найти», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.