Хоккей

Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался об обмене Данила Юртайкина на Матвея Заседу

Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался об обмене Данила Юртайкина на Матвея Заседу
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал обмен нападающими с «Амуром». В Хабаровск отправился Данил Юртайкин, а в нижнекамский клуб перешёл Матвей Заседа.

«Обмен Данила Юртайкина мы проводили с определённой целью, нам нужен бросающий игрок на большинство, оно в последнее время у нас хромает, мы хорошо начали сезон, но потом что-то нарушилось, с этой целью смотрели, пробовали, нужен был игрок, нацеленный на бросок.

Не было такого, что именно Юртайкина хотели менять, но «Амур» был в нём заинтересован, а Матвея Заседу мы знаем давно, наш тренерский штаб уже с ним работал, мы знаем его лучшие качества. Хотелось бы ещё одного агрессивного нападающего, способного затащить шайбу в зону, создать момент. В этом направлении работаем, но очень трудно такого игрока найти», – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

