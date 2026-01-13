Гатиятулин: развитие молодёжи — одна из наших задач, смотрим как ребята развиваются

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал одной из задач клуба развитие молодых игроков.

«Ещё весной к команде присоединилась группа молодых игроков, летом проходила подготовку с нами, мы смотрим как ребята развиваются, в каких моментах прибавляют, сейчас приглашаем, чтобы смотрели, знакомились, как всё проходит в КХЛ.

Большой спорт – это всегда результат, но развитие ребят – также одна из наших задач. Если кто-то прибавляет, он всегда в сфере нашего внимания. И по возможности мы стараемся привлекать и к тренировкам, и к матчам. И в декабрьской паузе мы привлекали к тренировкам ребят из «Ирбиса», «Барса», «Нефтяника». Смотрим, за всеми следим», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.