Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных Лямкина и Яруллина

Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных Лямкина и Яруллина
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии здоровья травмированных игроков команды защитников Никиты Лямкина и Альберта Яруллина.

«Никита Лямкин не поедет на дальневосточный выезд, он пока в зале занимается по индивидуальной программе, так будет ещё дня три-четыре, потом выйдет на лёд, надеемся, что к концу месяца будет заниматься в общей группе. Альберт Яруллин уже начал кататься, но пока с неиграющим составом, возможно, к концу месяца увидим его на льду.

Прошло две трети регулярного чемпионата, и мы видим, какие позиции требуют укрепления, время до дедлайна есть, но не всё зависит от нас, посмотрим. Перед решающей частью чемпионата мы видим, в каких позициях нужно укрепление, но не думаю, что можно это конкретизировать. До дедлайна есть время, но не всё зависит от нас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин: развитие молодёжи — одна из наших задач, смотрим как ребята развиваются
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android