Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных Лямкина и Яруллина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии здоровья травмированных игроков команды защитников Никиты Лямкина и Альберта Яруллина.

«Никита Лямкин не поедет на дальневосточный выезд, он пока в зале занимается по индивидуальной программе, так будет ещё дня три-четыре, потом выйдет на лёд, надеемся, что к концу месяца будет заниматься в общей группе. Альберт Яруллин уже начал кататься, но пока с неиграющим составом, возможно, к концу месяца увидим его на льду.

Прошло две трети регулярного чемпионата, и мы видим, какие позиции требуют укрепления, время до дедлайна есть, но не всё зависит от нас, посмотрим. Перед решающей частью чемпионата мы видим, в каких позициях нужно укрепление, но не думаю, что можно это конкретизировать. До дедлайна есть время, но не всё зависит от нас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.