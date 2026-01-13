Скидки
Хоккей

Гатиятулин — о Рашиде Рахимове: замечательный человек, будем продолжать общаться

Гатиятулин — о Рашиде Рахимове: замечательный человек, будем продолжать общаться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал отставку главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

«Увольнение Рашида Рахимова? Я не видел эту новость, поэтому комментировать не буду. По мере возможности мы общались, пересекались с ним. Замечательный человек, приятно было общаться. Если будет возможность продолжать общение – будем продолжать общаться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

60-летний специалист занимал должность главного тренера «Рубина» с апреля 2023 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Pari в сезоне-2022/2023. После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ казанский клуб набрал 23 очка и занимает седьмое место.

