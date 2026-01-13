Нападающий «Ак Барса» Яшкин: весь матч старались, но допускали ненужные ошибки

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Главное – не удалось забить. Не хватило эмоций? Я бы так не сказал. Весь матч старались, но допускали ненужные ошибки, из-за которых игра чуть-чуть ломалась. Нужно играть лучше. После Нового года все готовятся к плей-офф, и игры в большинстве будут такими, нужно быть к этому готовыми.
Если говорить про «Нефтехимик, ребята играют хорошо в этом году, для нас не сюрприз, что игры складываются так. Дальневосточный выезд? Самое главное – отдохнуть, поспать в самолёте, насколько это возможно. Прилетим, потренируемся, подготовимся. Это непростой выезд», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
