«Про забраться повыше пока не думаем». Люзенков — после победы «Сибири» над «Северсталью»

Исполняющий обязанности главного тренера новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков оценил волевую победу над «Северсталью» (3:2).

— К сожалению, мы пропустили что в первом, что во втором периодах прямо в самом начале. Молодцы, что не выключились, продолжали играть. Искали свои моменты до конца и вытащили матч. Выиграли нам важные очки. Очень важные очки в каждой игре. С такой командой приятно играть. Играющая команда, играет в хоккей. Ребята молодцы.

— Видите ли какую-то проблему в том, что команда пропускает на старте периодов?

— Да, конечно, надо над этим работать. Мы перед игрой разбирали соперника. Показывали, говорили, что соперник играет активно. Пойдёт. И вот эти передачи – второй гол из-за ворот. Это наигранные моменты у «Северстали» — мы это знали. К сожалению, всё равно получили этот гол.

— Михаил Абрамов сегодня забил два гола и поучаствовал в третьем. Как оцените его игру?

— Он может играть здорово, может играть в атаке хорошо. Не хватает немножко ещё уверенности в обороне. Всё равно молодой ещё парень. Не всегда стабилен. Может выдать очень классную игру, где-то бывают провалы. Поэтому ему хочу пожелать стабильности.

— Когда стоит ожидать Энди Андреоффа в команде?

— Там были нюансы оформления всех документов. Он сейчас дома готовится, тренируется. На домашнюю игру он выходит.

— Такая игра закаляет команду? Чтобы обрести понимание, что можно забраться повыше?

— Подождите, подождите. Про забраться повыше мы не думаем. Мы сейчас выходим на каждую игру, настраиваемся на каждую. У нас сейчас немножко ещё другие задачи. Нам надо минимум задач пока выполнить. Мы об этом пока сильно не думаем. Я ещё раз похвалю ребят. Да, с «Трактором», может быть, не совсем получилось. Но с «Локомотивом» и сегодня ребята играли до конца. Было видно, что они хотели выиграть, — приводит слова Люзенкова телеграм-канал «Северстали».