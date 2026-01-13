Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Про забраться повыше пока не думаем». Люзенков — после победы «Сибири» над «Северсталью»

«Про забраться повыше пока не думаем». Люзенков — после победы «Сибири» над «Северсталью»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков оценил волевую победу над «Северсталью» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аймурзин (Чебыкин, Ильин) – 01:19 (5x4)     2:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 20:31 (5x5)     2:1 Абрамов – 24:24 (5x5)     2:2 Пьянов (Неколенко, Абрамов) – 51:15 (5x4)     2:3 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:22 (5x5)    

— К сожалению, мы пропустили что в первом, что во втором периодах прямо в самом начале. Молодцы, что не выключились, продолжали играть. Искали свои моменты до конца и вытащили матч. Выиграли нам важные очки. Очень важные очки в каждой игре. С такой командой приятно играть. Играющая команда, играет в хоккей. Ребята молодцы.

— Видите ли какую-то проблему в том, что команда пропускает на старте периодов?
— Да, конечно, надо над этим работать. Мы перед игрой разбирали соперника. Показывали, говорили, что соперник играет активно. Пойдёт. И вот эти передачи – второй гол из-за ворот. Это наигранные моменты у «Северстали» — мы это знали. К сожалению, всё равно получили этот гол.

— Михаил Абрамов сегодня забил два гола и поучаствовал в третьем. Как оцените его игру?
— Он может играть здорово, может играть в атаке хорошо. Не хватает немножко ещё уверенности в обороне. Всё равно молодой ещё парень. Не всегда стабилен. Может выдать очень классную игру, где-то бывают провалы. Поэтому ему хочу пожелать стабильности.

— Когда стоит ожидать Энди Андреоффа в команде?
— Там были нюансы оформления всех документов. Он сейчас дома готовится, тренируется. На домашнюю игру он выходит.

— Такая игра закаляет команду? Чтобы обрести понимание, что можно забраться повыше?
— Подождите, подождите. Про забраться повыше мы не думаем. Мы сейчас выходим на каждую игру, настраиваемся на каждую. У нас сейчас немножко ещё другие задачи. Нам надо минимум задач пока выполнить. Мы об этом пока сильно не думаем. Я ещё раз похвалю ребят. Да, с «Трактором», может быть, не совсем получилось. Но с «Локомотивом» и сегодня ребята играли до конца. Было видно, что они хотели выиграть, — приводит слова Люзенкова телеграм-канал «Северстали».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» упустила преимущество в две шайбы и проиграла «Сибири» в концовке матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android