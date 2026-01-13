Скидки
«Сами себе «привезли» эти голы». Козырев — об упущенной победе «Северстали» над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) и заявил, что его команда допустила грубые ошибки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аймурзин (Чебыкин, Ильин) – 01:19 (5x4)     2:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 20:31 (5x5)     2:1 Абрамов – 24:24 (5x5)     2:2 Пьянов (Неколенко, Абрамов) – 51:15 (5x4)     2:3 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:22 (5x5)    

— При сегодняшней невыразительной нашей игре мы могли всё-таки зацепить какие-то очки, но, увы, в концовке допустили грубые ошибки и проиграли. В принципе, результат был закономерен.

— Как вы объясните эту невыразительную игру?
— То, что мы много ошибались, неточно играли, не контролировали шайбу.

— Какого компонента не хватило, чтобы дожать «Сибирь»? Чтобы не доводить до такой нервной концовки.
— Да не дожали, мы сами себе «привезли» эти голы. Сами удалились в зоне атаки, это безобразие, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

