«Сами себе «привезли» эти голы». Козырев — об упущенной победе «Северстали» над «Сибирью»
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) и заявил, что его команда допустила грубые ошибки.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аймурзин (Чебыкин, Ильин) – 01:19 (5x4) 2:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 20:31 (5x5) 2:1 Абрамов – 24:24 (5x5) 2:2 Пьянов (Неколенко, Абрамов) – 51:15 (5x4) 2:3 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:22 (5x5)
— При сегодняшней невыразительной нашей игре мы могли всё-таки зацепить какие-то очки, но, увы, в концовке допустили грубые ошибки и проиграли. В принципе, результат был закономерен.
— Как вы объясните эту невыразительную игру?
— То, что мы много ошибались, неточно играли, не контролировали шайбу.
— Какого компонента не хватило, чтобы дожать «Сибирь»? Чтобы не доводить до такой нервной концовки.
— Да не дожали, мы сами себе «привезли» эти голы. Сами удалились в зоне атаки, это безобразие, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2026
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
21:16
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:22
-
20:12
-
19:50
-
19:26
-
18:58
-
18:36
-
18:18
-
17:54
-
17:32