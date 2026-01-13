«Сами себе «привезли» эти голы». Козырев — об упущенной победе «Северстали» над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) и заявил, что его команда допустила грубые ошибки.

— При сегодняшней невыразительной нашей игре мы могли всё-таки зацепить какие-то очки, но, увы, в концовке допустили грубые ошибки и проиграли. В принципе, результат был закономерен.

— Как вы объясните эту невыразительную игру?

— То, что мы много ошибались, неточно играли, не контролировали шайбу.

— Какого компонента не хватило, чтобы дожать «Сибирь»? Чтобы не доводить до такой нервной концовки.

— Да не дожали, мы сами себе «привезли» эти голы. Сами удалились в зоне атаки, это безобразие, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».