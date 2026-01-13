Скидки
Защитник «Северстали» Камалов: когда отходим от своей игры, у нас начинается «чёрт побери»

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о поражении от «Сибири» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аймурзин (Чебыкин, Ильин) – 01:19 (5x4)     2:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 20:31 (5x5)     2:1 Абрамов – 24:24 (5x5)     2:2 Пьянов (Неколенко, Абрамов) – 51:15 (5x4)     2:3 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:22 (5x5)    

«Двоякие впечатления от игры. Недопустимо так проигрывать на последней минуте. Нужно было забивать свои моменты, играть правильно. Когда мы отходим от своей игры, у нас начинается «чёрт побери». Сами себе создаём проблемы, поэтому нужно сделать правильные выводы. Лучше сейчас, в январе на эти грабли наступить и к весне уже быть готовыми.

Где-то стечение обстоятельств, где-то соперник хорошо сыграл, поэтому такой результат, к сожалению. Забудем эту игру и будем готовиться к следующей. У нас длинный чемпионат, эта игра никак не должна сказываться. Сейчас нужно сделать правильные выводы и идти дальше. Наши болельщики – огромная помощь нам. Наш шестой полевой, как бы это банально ни звучало, но так оно и есть. Полные трибуны все каникулы – спасибо огромное. Пусть приходят ещё, а мы будем радовать их своей игрой и победами", — приводит слова Камалова пресс-служба «Северстали».

