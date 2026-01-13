Результаты матчей КХЛ на 13 января 2026 года

Сегодня, 13 января, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 13 января 2026 года:

«Авангард» – «Салават Юлаев» — 3:4;

«Северсталь» – «Сибирь» — 2:3;

«Ак Барс» – «Нефтехимик» — 0:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 70 очков после 43 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.