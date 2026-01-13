Результаты матчей ВХЛ на 13 января 2026 года

Сегодня, 13 января, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 января 2026 года:

«Сокол» – «Дизель» — 1:4;

«Металлург» Нк – «Кристалл» — 5:1;

«Динамо» СПб – «Челны» — 3:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.