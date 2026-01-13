Нападающий «Нефтехимика» Селезнёв прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв поделился своими эмоциями после матча с «Ак Барсом» (2:0).

— Хорошая командная победа. Все выложились на максимум, Ярик [Озолин] очень подтащил нас, забили хорошие голы, дотерпели, выиграли!

— За счёт чего сегодня удалось переиграть соперника?

— Я думаю, в первую очередь за самоотдачу. Как бы все горели этой игрой, все хотели победить. Сейчас каждый матч на вес золота. Нам нужны очки.

— Расскажи про свою заброшенную шайбу.

— Активно пошли атаковать, вынудили соперника ошибиться. Никита Хоружев хорошо перехватил, отдал мне, я бросил, попал.

— Это уже пятый матч с «Ак Барсом» в этом сезоне. Что удалось в этом матче и чего не хватало в предыдущих?

— Да, мы уже, в принципе, хорошо знаем соперника. Они не первый год, я думаю, так играют. Хорошо сыграли на своём пятаке, в первую очередь не давали им делать добивания, думаю, за счёт этого и выиграли.

— Насколько тяжело выигрывать такие матчи, когда преимущество идёт до последнего в одну шайбу?

— Ну это, в первую очередь, эмоционально тяжело, как бы, и я думаю, что сегодня просто мы больше хотели выиграть, — приводит слова Селезнёва пресс-служба «Нефтехимика».