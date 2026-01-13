Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нефтехимика» Селезнёв прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Нападающий «Нефтехимика» Селезнёв прокомментировал победу над «Ак Барсом»
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв поделился своими эмоциями после матча с «Ак Барсом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Хоружев) – 14:50 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Дергачёв, Николишин) – 58:48 (en)    

— Хорошая командная победа. Все выложились на максимум, Ярик [Озолин] очень подтащил нас, забили хорошие голы, дотерпели, выиграли!

— За счёт чего сегодня удалось переиграть соперника?
— Я думаю, в первую очередь за самоотдачу. Как бы все горели этой игрой, все хотели победить. Сейчас каждый матч на вес золота. Нам нужны очки.

— Расскажи про свою заброшенную шайбу.
— Активно пошли атаковать, вынудили соперника ошибиться. Никита Хоружев хорошо перехватил, отдал мне, я бросил, попал.

— Это уже пятый матч с «Ак Барсом» в этом сезоне. Что удалось в этом матче и чего не хватало в предыдущих?
— Да, мы уже, в принципе, хорошо знаем соперника. Они не первый год, я думаю, так играют. Хорошо сыграли на своём пятаке, в первую очередь не давали им делать добивания, думаю, за счёт этого и выиграли.

— Насколько тяжело выигрывать такие матчи, когда преимущество идёт до последнего в одну шайбу?
— Ну это, в первую очередь, эмоционально тяжело, как бы, и я думаю, что сегодня просто мы больше хотели выиграть, — приводит слова Селезнёва пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» всухую проиграл «Нефтехимику» в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android