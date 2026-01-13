Результаты матчей МХЛ на 13 января 2026 года

Сегодня, 13 января, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 13 января 2026 года:

«Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи» — 7:4;

«Авто» – «Омские Ястребы» — 0:5;

«Снежные Барсы» – «Красноярские Рыси» — 0:3;

«Реактор» – «АКМ Новомосковск» — 7:2;

«Спутник» – «Мамонты Югры» — 0:3;

«Чайка» – «Толпар» — 3:1;

МХК «Спартак MAX» – «Тайфун» — 1:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравший 60 очков после 42 матчей.