Том Уилсон пропустит пятый матч «Вашингтона» подряд из-за травмы — RMNB

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не примет участия в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сообщает RMNB.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 января 2026, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

По данным источника, 31‑летний форвард продолжит лечение травмы нижней части тела, из-за которой пропустил четыре предыдущих матча «столичных». Уилсон получил повреждение в ночь с 3 на 4 января мск в домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), ударившись ногой о борт. Сообщается, что на этой неделе Том приступил к тренировкам на льду без полного контакта.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Уилсон набрал 42 (22+20) очка в 41 матче и остаётся лучшим снайпером и лучшим бомбардиром «Вашингтона».

