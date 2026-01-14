Скидки
Главная Хоккей Новости

Гол Артёма Зуба вошёл в самую быструю пару шайб «Оттавы» с 2023 года

Гол Артёма Зуба вошёл в самую быструю пару шайб «Оттавы» с 2023 года
Комментарии

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве. Через 15 секунд после того, как Артём открыл счёт на 16-й минуте игры, его партнёр по команде защитник Джордан Спенс забил второй гол «Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Перерыв
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Зуб (Пинто, Амадио) – 15:36     2:0 Спенс (Батерсон, Штюцле) – 15:51    

Как сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X, шайбы Зуба и Спенса стали самой быстрой парой голов «Оттавы» с 21 декабря 2023 года, когда Джош Норрис и Ридли Грейг также забили с интервалом в 15 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После вбрасывания в чужой зоне слева Артём Зуб остался неприкрытым на правом фланге атаки, получил шайбу от Шейна Пинто и поразил ближний угол ворот мощным броском с правой точки вбрасывания.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
