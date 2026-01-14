Гол защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Ванкувер»

В ночь с 13 на 14 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

Заброшенной шайбой отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб. Вторая шайба «Сенаторз» на счету защитника Джордана Спенса, который отличился через 15 секунд после Зуба.

Единственный гол «Ванкувера» на счету Элиаса Петтерссона.