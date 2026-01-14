Гол защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Ванкувер»
Поделиться
В ночь с 13 на 14 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Зуб (Пинто, Амадио) – 15:36 2:0 Спенс (Батерсон, Штюцле) – 15:51 2:1 Петтерссон (Карлссон) – 41:17
Заброшенной шайбой отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб. Вторая шайба «Сенаторз» на счету защитника Джордана Спенса, который отличился через 15 секунд после Зуба.
Единственный гол «Ванкувера» на счету Элиаса Петтерссона.
Комментарии
- 14 января 2026
-
05:55
-
05:52
-
05:50
-
05:37
-
04:29
-
03:11
-
01:29
- 13 января 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
21:16
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:22