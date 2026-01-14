Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 2:1.