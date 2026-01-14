Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол
Поделиться
На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 2:1.
Комментарии
- 14 января 2026
-
05:55
-
05:52
-
05:50
-
05:37
-
04:29
-
03:11
-
01:29
- 13 января 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
21:16
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:22