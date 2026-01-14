Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол

Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол
Комментарии

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Гурд, Гиргенсонс) – 54:13     1:1 Малкин (Летанг) – 57:44     1:2 Кучеров – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android