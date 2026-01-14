Передачи Воронкова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Калгари»

В ночь с 13 на 14 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились результативными передачами, их одноклубники защитники Иван Проворов и Егор Замула очков не набрали, как и защитник «Калгари» Ян Кузнецов. Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович оформил ассистентский дубль.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Данте Фаббро, Чарли Койл (дубль, одна в пустые ворота), Зак Веренски и Бун Дженнер. За гостей отличились Морган Фрост, Расмус Андерссон и Микаэль Баклунд.