Коламбус Блю Джекетс — Калгари Флэймз, результат матча 14 января 2026, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передачи Воронкова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Калгари»
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фаббро (Веренски, Койл) – 03:57     2:0 Койл (Кристиансен, Воронков) – 13:24     2:1 Фрост – 32:00 (pp)     2:2 Андерссон (Шарангович, Зари) – 39:18 (pp)     3:2 Веренски (Фантилли, Марченко) – 44:46 (pp)     3:3 Баклунд (Фрост, Зари) – 50:05 (pp)     4:3 Дженнер – 58:26     5:3 Койл (Дженнер, Веренски) – 59:57    

Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились результативными передачами, их одноклубники защитники Иван Проворов и Егор Замула очков не набрали, как и защитник «Калгари» Ян Кузнецов. Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович оформил ассистентский дубль.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Данте Фаббро, Чарли Койл (дубль, одна в пустые ворота), Зак Веренски и Бун Дженнер. За гостей отличились Морган Фрост, Расмус Андерссон и Микаэль Баклунд.

