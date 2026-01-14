Скидки
«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Овечкин и Демидов — без очков

Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон – 08:14 (sh)     0:2 Галлахер (Дано, Болдюк) – 27:40     1:2 Фрэнк (Рой, Сандин) – 45:06     2:2 Фрэнк (Сандин, Бовиллье) – 58:06     3:2 Макмайкл (Строум, Сандин) – 64:21    

В составе победителей дублем сегодня отличился Этен Фрэнк, ещё одна заброшенная шайба на счету Коннора Макмайкла. У гостей в этой встрече забивали Джош Андерсон и Брендан Галлахер.

Александр Овечкин и Иван Демидов очков в сегодняшнем матче не набрали.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Восточной конференции НХЛ, имея в своём активе 54 очка. «Монреаль» с 59 очками идёт на четвёртой строчке.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Комментарии
