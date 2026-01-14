«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Овечкин и Демидов — без очков

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей дублем сегодня отличился Этен Фрэнк, ещё одна заброшенная шайба на счету Коннора Макмайкла. У гостей в этой встрече забивали Джош Андерсон и Брендан Галлахер.

Александр Овечкин и Иван Демидов очков в сегодняшнем матче не набрали.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Восточной конференции НХЛ, имея в своём активе 54 очка. «Монреаль» с 59 очками идёт на четвёртой строчке.