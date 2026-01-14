Александр Овечкин прервал четырёхматчевую голевую серию в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться забитым голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2 OT), который завершился в ночь с 13 на 14 января мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Таким образом, капитан «столичных» прервал свою голевую серию, которая составила в итоге четыре игры.

Ранее Овечкин отличился в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2), отметился голом в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» (1:5), а также оформил дубль в ворота «Анахайм Дакс» (7:4).

Эта серия стала повторением лучшей голевой серии Александра в сезоне-2025/2026. В период с 16 по 21 ноября 2025 года Овечкин также забивал в четырёх встречах, забросив при этом шесть шайб.

