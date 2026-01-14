Скидки
Александр Овечкин прервал четырёхматчевую голевую серию в НХЛ

Александр Овечкин прервал четырёхматчевую голевую серию в НХЛ
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться забитым голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2 OT), который завершился в ночь с 13 на 14 января мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Таким образом, капитан «столичных» прервал свою голевую серию, которая составила в итоге четыре игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон – 08:14 (sh)     0:2 Галлахер (Дано, Болдюк) – 27:40     1:2 Фрэнк (Рой, Сандин) – 45:06     2:2 Фрэнк (Сандин, Бовиллье) – 58:06     3:2 Макмайкл (Строум, Сандин) – 64:21    

Ранее Овечкин отличился в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2), отметился голом в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» (1:5), а также оформил дубль в ворота «Анахайм Дакс» (7:4).

Эта серия стала повторением лучшей голевой серии Александра в сезоне-2025/2026. В период с 16 по 21 ноября 2025 года Овечкин также забивал в четырёх встречах, забросив при этом шесть шайб.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»

