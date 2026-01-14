Скидки
Малкин вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга» по необычному показателю, обойдя легенд

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Гурд, Гиргенсонс) – 54:13     1:1 Малкин (Летанг) – 57:44     1:2 Кучеров – 65:00    

Евгений Малкин сравнял счёт за 2:16 до конца основного времени. Его шесть шайб, заброшенных для восстановления равенства в последние три минуты основного времени, вывели его на второе место в истории клуба. Он обошёл Рика Кехо, Марио Лемье, Яромира Ягра и Джейка Гюнцеля (у всех по 5), уступая только Сидни Кросби (8).

Напомним, в текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 10 голов и 22 ассиста в 30 матчах за «Питтсбург». Эту игру «пингвины» проиграли в серии буллитов — 2:3.

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

