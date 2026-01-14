Малкин вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга» по необычному показателю, обойдя легенд

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и вписал своё имя в историю.

Евгений Малкин сравнял счёт за 2:16 до конца основного времени. Его шесть шайб, заброшенных для восстановления равенства в последние три минуты основного времени, вывели его на второе место в истории клуба. Он обошёл Рика Кехо, Марио Лемье, Яромира Ягра и Джейка Гюнцеля (у всех по 5), уступая только Сидни Кросби (8).

Напомним, в текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 10 голов и 22 ассиста в 30 матчах за «Питтсбург». Эту игру «пингвины» проиграли в серии буллитов — 2:3.

