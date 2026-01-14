Скидки
«Тампа» повторила исторический рекорд клуба по продолжительности победной серии

Комментарии

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 2:1 и повторили клубный рекорд.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Гурд, Гиргенсонс) – 54:13     1:1 Малкин (Летанг) – 57:44     1:2 Кучеров – 65:00    

Этот успех стал для «молний» 11-м подряд. Таким образом, хоккеисты «Тампы» повторили рекорд клуба — 11 матчей подряд, установленный в сезоне-2019/20.

«Тампа» вышла на первое место Восточной конференции с 61 очком. Подопечные Джона Купера в этом сезоне сыграли 45 матчей. У идущей второй «Каролины» (60) — на два проведённых матча больше.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

