«Эдмонтон» проиграл «Нэшвиллу». У Подколзина — ассист. У Макдэвида и Драйзайтля — 5 очков

В ночь 13 на 14 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей сегодня забивали Стивен Стэмкос, Эрик Хаула, а также сделавший дубль Роман Йози. Одна из его шайб стала победной в овертайме.

В составе гостей голы в свой актив записали Леон Драйзайтль и Зак Хайман (дубль). Российский нападающий Василий Подколзин сделал ассист. Ещё по 2 ассиста у Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

«Нэшвилл» вышел на 10 место Запада с 48 очками. «Эдмонтон» идёт пятым — 54 балла.