«Эдмонтон» проиграл «Нэшвиллу». У Подколзина — ассист. У Макдэвида и Драйзайтля — 5 очков
Поделиться
В ночь 13 на 14 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стэмкос (Бантинг) – 02:45 1:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 17:06 (pp) 2:1 Хаула (Вуд, Вильсбю) – 23:03 2:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 27:20 2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:12 (pp) 3:3 Йози (Бланкенбург) – 33:50 4:3 Йози (Шей, О'Райлли) – 63:43
В составе победителей сегодня забивали Стивен Стэмкос, Эрик Хаула, а также сделавший дубль Роман Йози. Одна из его шайб стала победной в овертайме.
В составе гостей голы в свой актив записали Леон Драйзайтль и Зак Хайман (дубль). Российский нападающий Василий Подколзин сделал ассист. Ещё по 2 ассиста у Драйзайтля и Коннора Макдэвида.
«Нэшвилл» вышел на 10 место Запада с 48 очками. «Эдмонтон» идёт пятым — 54 балла.
Комментарии
- 14 января 2026
-
07:26
-
07:02
-
06:43
-
06:38
-
06:13
-
05:55
-
05:52
-
05:50
-
05:37
-
04:29
-
03:11
-
01:29
- 13 января 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
21:16