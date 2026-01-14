Скидки
Нэшвилл Предаторз— Эдмонтон Ойлерз, результат матча 14 января 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Эдмонтон» проиграл «Нэшвиллу». У Подколзина — ассист. У Макдэвида и Драйзайтля — 5 очков
В ночь 13 на 14 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стэмкос (Бантинг) – 02:45     1:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 17:06 (pp)     2:1 Хаула (Вуд, Вильсбю) – 23:03     2:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 27:20     2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:12 (pp)     3:3 Йози (Бланкенбург) – 33:50     4:3 Йози (Шей, О'Райлли) – 63:43    

В составе победителей сегодня забивали Стивен Стэмкос, Эрик Хаула, а также сделавший дубль Роман Йози. Одна из его шайб стала победной в овертайме.

В составе гостей голы в свой актив записали Леон Драйзайтль и Зак Хайман (дубль). Российский нападающий Василий Подколзин сделал ассист. Ещё по 2 ассиста у Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

«Нэшвилл» вышел на 10 место Запада с 48 очками. «Эдмонтон» идёт пятым — 54 балла.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
