Василевский продлил победную серию до восьми игр, вплотную приблизившись к рекорду сезона

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до восьми матчей. В ночь с 13 на 14 января мск «Тампа» с Василевским в воротах одолела на выезде «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов (2:1 Б), в активе Андрея 26 из 27 отражённых бросков в створ с игры (96,3%) и два сорванных буллита соперника из трёх.

Благодаря этому Василевский сравнялся с Джоном Гибсоном («Детройт Ред Уингз») и Скоттом Уэджвудом («Колорадо Эвеланш»), установив второй по продолжительности показатель в текущем сезоне.

Лидирует по длительности победной серии Брэндон Бусси («Каролина Харрикейнз») — девять матчей.

Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026