Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский продлил победную серию до восьми игр, вплотную приблизившись к рекорду сезона

Василевский продлил победную серию до восьми игр, вплотную приблизившись к рекорду сезона
Комментарии

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до восьми матчей. В ночь с 13 на 14 января мск «Тампа» с Василевским в воротах одолела на выезде «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов (2:1 Б), в активе Андрея 26 из 27 отражённых бросков в створ с игры (96,3%) и два сорванных буллита соперника из трёх.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Гурд, Гиргенсонс) – 54:13     1:1 Малкин (Летанг) – 57:44     1:2 Кучеров – 65:00    

Благодаря этому Василевский сравнялся с Джоном Гибсоном («Детройт Ред Уингз») и Скоттом Уэджвудом («Колорадо Эвеланш»), установив второй по продолжительности показатель в текущем сезоне.

Лидирует по длительности победной серии Брэндон Бусси («Каролина Харрикейнз») — девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026

Материалы по теме
Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android