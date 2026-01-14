Стэмкос превзошёл Малкина и сократил отставание от Овечкина по сезонам с 20+ голами
Звёздный ветеран «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос отметился голом в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге и редким достижением.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стэмкос (Бантинг) – 02:45 1:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 17:06 (pp) 2:1 Хаула (Вуд, Вильсбю) – 23:03 2:2 Драйзайтль (Капанен, Подколзин) – 27:20 2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:12 (pp) 3:3 Йози (Бланкенбург) – 33:50 4:3 Йози (Шей, О'Райлли) – 63:43
Стивен Стэмкос провёл свой 16-й сезон в карьере с минимум 20 заброшенными шайбами, обойдя Евгения Малкина, Брэда Маршана и Джона Тавареса (у всех по 15). Среди действующих игроков больше таких сезонов лишь у Александра Овечкина (21), Сидни Кросби (18) и Патрика Кейна (17).
Сегодняшняя шайба стала для 35-летнего канадца как раз 20-й в текущей регулярке. «Предаторз» в итоге выиграли матч со счётом 4:3 в овертайме.
Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»
