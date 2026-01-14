Стэмкос превзошёл Малкина и сократил отставание от Овечкина по сезонам с 20+ голами

Звёздный ветеран «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос отметился голом в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге и редким достижением.

Стивен Стэмкос провёл свой 16-й сезон в карьере с минимум 20 заброшенными шайбами, обойдя Евгения Малкина, Брэда Маршана и Джона Тавареса (у всех по 15). Среди действующих игроков больше таких сезонов лишь у Александра Овечкина (21), Сидни Кросби (18) и Патрика Кейна (17).

Сегодняшняя шайба стала для 35-летнего канадца как раз 20-й в текущей регулярке. «Предаторз» в итоге выиграли матч со счётом 4:3 в овертайме.

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»