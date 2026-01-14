«Тампа» повторила рекорд по победам, «Ман Сити» обыграл «Ньюкасл». Главное к утру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ и повторила собственный клубный рекорд по победам, «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, «Зенит» близок к трансферу дорогостоящего бразильца. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня