Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

14 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НБА, НХЛ, кубок английской лиги, футбольные трансферы

«Тампа» повторила рекорд по победам, «Ман Сити» обыграл «Ньюкасл». Главное к утру
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ и повторила собственный клубный рекорд по победам, «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, «Зенит» близок к трансферу дорогостоящего бразильца. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Тампа» повторила исторический рекорд клуба по продолжительности победной серии.
  2. Гол Семеньо позволил «Ман Сити» обыграть «Ньюкасл» в матче полуфинала Кубка лиги.
  3. «Зенит» близок к трансферу дорогостоящего полузащитника из Бразилии — источник.
  4. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Овечкин и Демидов — без очков.
  5. Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол.
  6. «Оклахома» переиграла «Сан-Антонио». У Гилджес-Александера 34 очка, у Вембаньямы — 17.
  7. Н'Голо Канте — в шаге от трансфера в европейский клуб — Фабрицио Романо.
  8. «Реал Сосьедад» одолел по пенальти «Осасуну» в Кубке Испании. Захарян не забил 11-метровый.
  9. The Athletic опубликовал подробности увольнения Хаби Алонсо из «Реала».
  10. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события среды: «Челси» — «Арсенал», Кубок Африки, Овечкин и Малкин в НХЛ и баскетбол
Топ-события среды: «Челси» — «Арсенал», Кубок Африки, Овечкин и Малкин в НХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android