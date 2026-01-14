«Тампа» повторила рекорд по победам, «Ман Сити» обыграл «Ньюкасл». Главное к утру
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ и повторила собственный клубный рекорд по победам, «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, «Зенит» близок к трансферу дорогостоящего бразильца. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тампа» повторила исторический рекорд клуба по продолжительности победной серии.
- Гол Семеньо позволил «Ман Сити» обыграть «Ньюкасл» в матче полуфинала Кубка лиги.
- «Зенит» близок к трансферу дорогостоящего полузащитника из Бразилии — источник.
- «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Овечкин и Демидов — без очков.
- Победный буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть «Питтсбург». У Малкина — гол.
- «Оклахома» переиграла «Сан-Антонио». У Гилджес-Александера 34 очка, у Вембаньямы — 17.
- Н'Голо Канте — в шаге от трансфера в европейский клуб — Фабрицио Романо.
- «Реал Сосьедад» одолел по пенальти «Осасуну» в Кубке Испании. Захарян не забил 11-метровый.
- The Athletic опубликовал подробности увольнения Хаби Алонсо из «Реала».
- «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги.
Комментарии