Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
16:40 Мск
Андрей Василевский признан НХЛ первой звездой матча «Питтсбург» — «Тампа»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 Б). На счету Василевского 26 из 27 отражённых бросков в створ с игры (96,3%) и два сорванных буллита соперника из трёх.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Гурд, Гиргенсонс) – 54:13     1:1 Малкин (Летанг) – 57:44     1:2 Кучеров – 65:00    

Второй звездой матча стал автор единственного гола «Лайтнинг» с игры защитник Янис Мозер. Статус третьей звезды достался латвийскому голкиперу «Питтсбурга» Артуру Шилову, который отразил 30 из 31 броска в створ своих ворот (96,77%) и сорвал один буллит соперника из трёх.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям

