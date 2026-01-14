Андрей Василевский признан НХЛ первой звездой матча «Питтсбург» — «Тампа»
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 Б). На счету Василевского 26 из 27 отражённых бросков в створ с игры (96,3%) и два сорванных буллита соперника из трёх.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Мозер (Гурд, Гиргенсонс) – 54:13 1:1 Малкин (Летанг) – 57:44 1:2 Кучеров – 65:00
Второй звездой матча стал автор единственного гола «Лайтнинг» с игры защитник Янис Мозер. Статус третьей звезды достался латвийскому голкиперу «Питтсбурга» Артуру Шилову, который отразил 30 из 31 броска в створ своих ворот (96,77%) и сорвал один буллит соперника из трёх.
Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям
