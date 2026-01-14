Ремпал: в «Салавате Юлаеве» все играют друг за друга. Это ключ к победе над «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценил победу в гостевом матче с омским «Авангардом» (4:3) и отметил отличную атмосферу в уфимском коллективе.

«Ключевое в этой победе – общекомандные усилия. В «Салавате» мы все друг за друга играем. Плюс мы здорово начали, стартовый гол придал уверенность и нам было попроще, ведь мы понимали, что нам противостоит очень сильный соперник. Моя передача на гол Броссо? Здорово, что ему удалось забросить. У нас был выход с преимуществом, я понимал, что можно бросать, но решил повременить со своей атакой и отдал Девину», — передаёт слова Ремпала корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.