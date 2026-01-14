Скидки
Главная Хоккей Новости

Ремпал: в «Салавате Юлаеве» все играют друг за друга. Это ключ к победе над «Авангардом»

Ремпал: в «Салавате Юлаеве» все играют друг за друга. Это ключ к победе над «Авангардом»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал оценил победу в гостевом матче с омским «Авангардом» (4:3) и отметил отличную атмосферу в уфимском коллективе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

«Ключевое в этой победе – общекомандные усилия. В «Салавате» мы все друг за друга играем. Плюс мы здорово начали, стартовый гол придал уверенность и нам было попроще, ведь мы понимали, что нам противостоит очень сильный соперник. Моя передача на гол Броссо? Здорово, что ему удалось забросить. У нас был выход с преимуществом, я понимал, что можно бросать, но решил повременить со своей атакой и отдал Девину», — передаёт слова Ремпала корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

