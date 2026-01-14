Скидки
Юта – Торонто, результат матча 14 января 2026, счет 6:1, НХЛ 2025/2026

Гол и результативный пас Даниила Бута помогли «Юте» разгромить «Торонто»
В Солт-Лейк-Сити прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Ютой Мамонт» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу одержали хозяева со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Карконе (Шмидт, Марино) – 03:22     2:0 Гюнтер (Макбэйн, Коул) – 25:26     3:0 Гюнтер (Макбэйн) – 26:44     4:0 Петерка (Бут, Коул) – 35:25     4:1 Йернкрок (Экман-Ларссон) – 43:30     5:1 Макбэйн (Гюнтер, Карконе) – 53:29     6:1 Бут (Хэйтон, Петерка) – 56:54    

Дублем отметился нападающий «Юты» Дилан Гюнтер. Результативную передачу и заброшенную шайбу на свой счёт записал российский форвард «Мамонт» Даниил Бут, набравший своё шестое очко в НХЛ. «Торонто» прервал свою четырёхматчевую победную серию.

В параллельном матче в Анахайме местный «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Даллас Старз». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Крайдер (Гранлунд, Гудас) – 23:36     2:0 Сеннеке – 52:03     2:1 Хинц (Дюшейн, Джонстон) – 57:48     3:1 Труба (Лакомб) – 59:39    

Победным голом отметился нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке. «Дакс» прервали свою девятиматчевую серию поражений.

Русский талант впервые забросил в НХЛ! Дебютный гол Бута получился очень эффектным
