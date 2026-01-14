Гол и результативный пас Даниила Бута помогли «Юте» разгромить «Торонто»
В Солт-Лейк-Сити прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Ютой Мамонт» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу одержали хозяева со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Карконе (Шмидт, Марино) – 03:22 2:0 Гюнтер (Макбэйн, Коул) – 25:26 3:0 Гюнтер (Макбэйн) – 26:44 4:0 Петерка (Бут, Коул) – 35:25 4:1 Йернкрок (Экман-Ларссон) – 43:30 5:1 Макбэйн (Гюнтер, Карконе) – 53:29 6:1 Бут (Хэйтон, Петерка) – 56:54
Дублем отметился нападающий «Юты» Дилан Гюнтер. Результативную передачу и заброшенную шайбу на свой счёт записал российский форвард «Мамонт» Даниил Бут, набравший своё шестое очко в НХЛ. «Торонто» прервал свою четырёхматчевую победную серию.
В параллельном матче в Анахайме местный «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Даллас Старз». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Крайдер (Гранлунд, Гудас) – 23:36 2:0 Сеннеке – 52:03 2:1 Хинц (Дюшейн, Джонстон) – 57:48 3:1 Труба (Лакомб) – 59:39
Победным голом отметился нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке. «Дакс» прервали свою девятиматчевую серию поражений.
