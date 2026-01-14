Гол и результативный пас Даниила Бута помогли «Юте» разгромить «Торонто»

В Солт-Лейк-Сити прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местной «Ютой Мамонт» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу одержали хозяева со счётом 6:1.

Дублем отметился нападающий «Юты» Дилан Гюнтер. Результативную передачу и заброшенную шайбу на свой счёт записал российский форвард «Мамонт» Даниил Бут, набравший своё шестое очко в НХЛ. «Торонто» прервал свою четырёхматчевую победную серию.

В параллельном матче в Анахайме местный «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Даллас Старз». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Победным голом отметился нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке. «Дакс» прервали свою девятиматчевую серию поражений.