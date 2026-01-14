Результаты матчей НХЛ на 14 января 2026 года

В ночь на 14 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 14 января 2026 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Калгари Флеймз» — 5:3;

«Питтсбург Пингвингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 Б;

«Оттава Сенаторз» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:1;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ;

«Сент-Луис Блюз» – «Каролина Харрикейнз» — 3:0;

«Бостон Брюинз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:0;

«Нэшвилл Предаторз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ;

«Виннипег Джетс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:4;

«Анахайм Дакс» – «Даллас Старз» — 3:1;

«Юта Мамонт» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 45 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 61 очко после 45 встреч.