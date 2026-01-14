Расписание матчей КХЛ на 14 января 2026 года

Сегодня, 14 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 14 января 2026 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Трактор»;

17:00. «Металлург» – «Сочи»;

19:30. «Торпедо» – «Локомотив»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – СКА;

19:30. «Динамо» М – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 70 очков после 43 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.