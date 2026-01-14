Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 14 января 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 14 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 14 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 14 января 2026 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Трактор»;
17:00. «Металлург» – «Сочи»;
19:30. «Торпедо» – «Локомотив»;
19:30. «Шанхайские Драконы» – СКА;
19:30. «Динамо» М – «Спартак».

Матч «Автомобилист» — «Трактор» 14 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 70 очков после 43 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ
ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android